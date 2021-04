Unternehmen können ihre Belegschaft beim Kanton für Covid- 19-Massentests anmelden. Während die meisten Frutigländer Firmen noch nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, ist eine bereits vorgeprescht.

PETER ROTHACHER

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie läuft – mehr oder weniger erfolgreich – auf allen Ebenen. Mit einer Testoffensive sollen Infizierte frühzeitig erkannt und isoliert werden. Durch flächendeckende Schnelltests in Firmen will der Bund die dritte Infektionswelle schweizweit brechen. Er ist deshalb bereit, auch auf Stufe Unternehmen für die Kosten solcher Tests aufzukommen. Dass dies funktionieren kann, hat der Kanton Graubünden bereits bewiesen: Seit mehreren Wochen lässt dieser schon in Firmen testen.

Was bei den Bündnern klappt, sollte eigentlich auch im Kanton Bern…