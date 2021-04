Die Gemeindeversammlung findet statt

Die nächste Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 2. Juni, ab 20 Uhr in der Turnhalle statt. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass unter Einhaltung des Schutzkonzeptes und der Bestimmungen des Bundesamtes für Gesundheit gute Rahmenbedingungen geschaffen werden können. Nebst der Jahresrechnung 2020 wird über die Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeuges und ein anstehendes Infrastrukturprojekt im Mühletalweg beraten. Auf das traditionelle Apéro im Anschluss an die Versammlung muss leider vorläufig verzichtet werden. Dennoch freut sich der Gemeinderat, viele interessierte Bürgerinnen und Bürger an der Versammlung zu begrüssen.

Die Jahresrechnung 2020 schliesst negativ ab

