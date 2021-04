GESCHICHTE / GEOGRAFIE Aeschi bei Spiez oder bei Solothurn: Haben die Gemeinden mit dem gleichen Namen Gemeinsamkeiten? Der «Frutigländer» machte sich auf die Suche und hat Erstaunliches herausgefunden. GALERIE

KATHARINA WITTWER

Siedlungsnamen, die aufs Vorhandensein von Eschenwäldern zurückzuführen sind, existieren viele im deutschsprachigen Raum. Allein in der Schweiz kommt der Name Aesch, Aeschlen oder Eschenbach mehrmals vor. Auch unser Aeschi hat in Solothurn einen Namenszwilling.

Als «Ashes» wurde Aeschi oberhalb von Spiez erstmals 1228 schriftlich erwähnt. Auf der Website der Gemeinde ist zu lesen, dass dies eine althochdeutsche Bezeichnung für Esche ist. Angeblich wuchsen auf der Moräne, die nach dem Rückzug des Aaregletschers und der Eisströme aus dem Kandertal entstanden war,…