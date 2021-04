Im Winter machen die Sportläden in der Region rund einen Viertel ihrer Jahresein nahmen. Der zweite Shutdown fiel ausgerechnet in den umsatzstärksten Monat Februar. Dies hat grosse Löcher in die Kassen gerissen. Wie hoch sind die Einbussen? Und was passiert mit den Winterkollektionen?

YVONNE BALDININI

Röbi Hari von Hari Sport in Adelboden ist froh, dass der Bundesrat wenigstens das Vermieten von Material erlaubte. «Das gab einen Grundumsatz. Natürlich wäre ohne Lockdown viel mehr gelaufen», schränkt er ein. Der diesjährige Winter drückt gegenüber einem normalen mit einem massiven Umsatzrückgang auf das Budget des Sportartikelhändlers. Besonders fehlten ihm die ausländischen Gäste. Sie steuern sonst einen erheblichen Teil zu den Einnahmen des Ski- und Sportgeräteverleihs bei. Erschwerend…