Franz Hohler am 6. Mai und die Swiss Army Big Band am 20. Mai setzen den Startpunkt für den sechzehnten Kultursommer auf dem Niesen. Unter dem Motto «up to culture» wird die Positionierung des Niesen als Kulturberg weiter gestärkt.

«Wir wollen ein Zeichen für die Kultur setzen und die Botschaft vermitteln, dass Kultur möglich ist », sagt Urs Wohler, Geschäftsführer der Niesenbahn AG. Aufgrund der Massnahmen-Lockerungen sind Kulturanlässe im angepassten Rahmen wieder möglich. In Bezug auf den Niesen bedeutet dies vorerst maximal 50 BesucherInnen mit Maske und keine Abendessen drinnen (nur auf der Terrasse gibt es eine Menüauswahl).

Der verschobene Anlass von Franz Hohler kann nun nachgeholt werden. Der unter anderem mit dem Salzburger Stier ausgezeichnete Schriftsteller, Kabarettist und…