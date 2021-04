Bis Mitte Oktober gibt es in Frutigen ein Freizeitangebot für Eltern mit Kindern des ersten Lesealters. Die Bibliothekarin Daniela Zurbrügg hat im Rahmen ihrer Weiterbildung einen Geschichtenweg initiiert.

KATHARINA WITTWER

Die Zwillinge Enya und Ava starten beim Tourist Center am Bahnhof Frutigen zum Geschichtenweg. Am hintersten Fenster werden sie fündig. Die erste Textseite und die zugehörige Illustration des Buches «Ein Brief für Zipfelwitz» kleben vergrössert an der Scheibe. Abwechselnd lesen die Mädchen Zeile um Zeile laut vor und beantworten anschliessend die Wettbewerbsfrage.

Stolz schauen die Zweitklässlerinnen auf den Streckenplan. Noch brauchen sie Unterstützung, um zu wissen, wie man ihn halten und lesen muss. Sie überqueren die Engstlige und begeben sich an die obere…