Die BDP schlägt ein neues Kapitel auf und schreitet unter dem neuen Namen «Mitte Berner Oberland» in die Zukunft. An der virtuell durchgeführten Parteiversammlung der BDP Berner Oberland haben die Mitglieder allen Anträgen des Vorstandes zugestimmt. So auch der Statutenänderung, welche den Weg für die Mitte Berner Oberland ebnet. Die starke Partei der bürgerlichen Mitte, die für eine freiheitliche und solidarische Politik steht und für die soziale Verantwortung und Umweltschutz keine leeren Versprechen sind, ist nun auch im Berner Oberland Tatsache geworden.

Die Mitte steht auch hier für ein freies und solidarisches Berner Oberland. Dieses soll attraktiv und zugänglich sein für alle Wählerinnen und Wähler, die eine verantwortungsvolle Mitte wollen und für die Freiheit und Solidarität…