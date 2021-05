An der Gemeindeversammlung wird den Stimmberechtigten die Rechnung 2020 vorgelegt. Für die im letzten Jahr provisorisch ausgeführte Reparatur der Wasserleitungen am Mühle talweg ist der Verpflichtungskredit traktandiert, zudem steht der Kauf eines neuen Kommunalfahrzeugs an.

KATHARINA WITTWER

Unter Einhaltung des Covid-19-Schutzkonzeptes wird die Gemeindeversammlung regulär durchgeführt. Die Stimmberechtigten haben über die Rechnung 2020 zu befinden, welche deutlich anders abschliesst als budgetiert. Statt einem Minus von rund 6000 Franken resultiert im Gesamthaushalt (inkl. Spezialfinanzierungen) ein Verlust von 110 564 Franken.

Der steuerfinanzierte Bereich schliesst mit einem Defizit von rund 140 000 Franken um rund 170 000 Franken schlechter ab als erwartet. Der Verlust wird dem…