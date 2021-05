Die EDU-Sektion Frutigen hat an der diesjährigen Parteiversammlung neben den statutarischen Traktanden die Kandidaten für die Gemeinderatswahlen 2021 vorgestellt. Mit einer vollen Liste von sieben Kandidaten nimmt die Ortspartei an den diesjährigen Wahlen teil. Auch der amtierende Gemeinderat Christof Pieren wird als bisheriger Kandidat unter den Namen zu finden sein. Er sei bereit, für weitere vier Jahre das Amt auszuführen. Mit drei Frauen und vier Männern präsentiert sich die Liste ausgewogen. Die EDU Frutigen strebt bei den diesjährigen Wahlen einen zweiten Gemeinderatssitz an und wird ohne Listenverbindung antreten.

Hans Schmid wird unterstützt

Des Weiteren hat die Hauptversammlung einer Unterstützung von Hans Schmid (SVP) als Kandidat für die Gemeinderatspräsidentenwahl vom 13. Juni…