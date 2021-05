Seit letzter Woche werden im Tourist Center Adelboden nachhaltige T-Shirts verkauft. Wer steckt hinter der Marketingaktion?

MICHAEL SCHINNERLING

Mit einem charmanten Lächeln begrüsst Rob Wetton zum Interview. Die erste Frage, die sich aufdrängt: Wie kommt ein Australier dazu, ein T-Shirt für Adelboden zu gestalten? Die Liebe zur Natur treibe ihn an. Und das Lohnerdorf befinde sich inmitten dieser Natur. Wettons Shirts zeigen auf der Rückenpartie stilisiert die Engstligenfälle und das Wildstrubelmassiv. «In Adelboden kreiert und in Europa produziert: Es war mir wichtig, etwas zu gestalten, das nachhaltig ist», so der Australier. Mit den Shirts soll ein Zeichen für die Natur gesetzt werden. Jeder, der ein Shirt von «Wildheart» kaufe, tue etwas Gutes», erklärt Dominique Lüthy, Leiter…