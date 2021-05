Nebst der Jahresrechnung steht bei der Gemeindeversammlung die Ortsplanung im Fokus. Eine Teilrevision soll Gewässerräume schützen und eine Gewerbezone ermöglichen.

PETER ROTHACHER

Den Stimmberechtigten von Kandersteg wird an der Gemeindeversammlung vom 4. Juni ein ausgeglichener Rechnungsabschluss zur Genehmigung vorgelegt. Wer vor Ort sein will, muss sich wegen der Corona-Massnahmen bis am 1. Juni bei der Gemeindeverwaltung anmelden. Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde schliesst im Gesamthaushalt mit einem Aufwandüberschuss von 11 167 Franken ab. Das Budget sah einen Aufwandüberschuss von 22 200 Franken vor. Beim Allgemeinen Haushalt halten sich Aufwand und Ertrag mit 7 536 346 Franken die Waage. Dies nach Einlagen von 1711 Franken in die finanzpolitische Reserve und 50 000 Franken in…