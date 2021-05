Die letzten Umfragen sagen eine stabile Zweidrittelmehrheit für das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) voraus. Nicht so eindeutig ist der Gesetzestext selber – und eine Beschwerde gibt es bereits vor dem Abstimmungstermin vom 13. Juni.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Ein Like auf der falschen Facebook-Seite reicht, um als «Gefährder» zu gelten und als günstigste Massnahme zum Gespräch vorgeladen zu werden. Der Klick könnte aber auch zu Hausarrest führen, selbst wenn keine konkrete Straftat begangen wurde. Dieses Szenario ist von den Gegnern des PMT zu hören. Den Behörden müssten Mittel in die Hand gegeben werden, um auch präventiv gegen Terrorgefahren und potenzielle Attentäter vorzugehen, heisst es hingegen von den Befürwortern. Man schliesse so eine…