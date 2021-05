Am 20. Mai startete die sechste Sommersaison seit der Wiedereröffnung der Skisprungschanzen. Der Blick ins vergangene Jahr stimmt zudem zuversichtlich.

Der lange Winter hat der Swisscom Nordic Arena eine erfolgreiche Saison beschert. Mit rund 1460 Trainingseinheiten fanden zwischen Dezember und März mehr als drei Mal so viele Trainings statt, wie in den vergangenen Wintern. Durch die Reisebeschränkungen haben die Schweizer Mannschaften und einige Teams aus den Nachbarländern auf weite Reisen verzichtet und ihre Trainings mehrheitlich in Kandersteg absolviert. Die letzten Sprünge auf Schnee wurden Mitte März absolviert, so spät wie noch nie.

In der Zwischenzeit hat man die vier Schanzen für den Sommerbetrieb vorbereitet. Unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen können in diesem…