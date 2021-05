WAHLRECHT Im März 2020 überwies der Grosse Rat eine Motion zur Senkung des Stimmrechtsalters von 18 auf 16 Jahre. Damit erteilte er dem Regierungsrat den Auftrag, eine Vorlage mit einer entsprechenden Verfassungsänderung und den nötigen gesetzlichen Anpassungen vorzulegen. Die Vorlage sieht vor, dass Jugendliche bereits ab dem zurückgelegten 16. Altersjahr auf Kantonsebene stimmen und wählen können. Eine Wahl in ein politisches Amt ist aber weiterhin erst mit 18 Jahren möglich.

