Am 27. März 2022 werden der Grosse Rat und der Regierungsrat neu gewählt. Gestützt auf das Gesetz über die politischen Rechte hat der Regierungsrat die Sitze des Grossen Rates auf die neun Wahlkreise aufgeteilt. Dem Wahlkreis Berner Jura sind zwölf Mandate garantiert. Die Anzahl der Mandate für die übrigen Wahlkreise hängt von deren ständiger Wohnbevölkerung ab, die das Bundesamt für Statistik per 31. Dezember 2019 erhoben hat. Gegenüber den Wahlen 2018 ergeben sich einzig in den Wahlkreisen Biel-Seeland und Thun Änderungen. Biel-Seeland erhält einen Sitz mehr, Thun einen Sitz weniger.

Im Wahlkreis Biel-Seeland stehen der französischsprachigen Minderheit aufgrund ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung neu vier statt wie bisher drei Garantiesitze zu – dies als Folge der demografischen…