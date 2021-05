Nach gut sieben Jahren hat am Freitag, 14. Mai, die bisherige Präsidentin des Parahotellerie Vereins Adelboden (PVA) ,Ursula Urech, ihr Amt an die beiden Co-Präsidenten, Martin Brühlmann und Gerold Schär, abgegeben. Dabei wird Martin Brühlmann den Verein in den Gremien vor Ort vertreten und Gerold Schär vorwiegend administrativ und organisatorisch walten.

Der abtretenden Präsidentin wurde – coronabedingt im kleinen Kreis – für ihr riesiges Engagement ein schöner Korb mit vielen feinen regionalen Spezialitäten überreicht.

Ursula Urech hat den Verein in den letzten sieben Jahren sehr umsichtig und engagiert präsidiert, und ihr Abgang wird rundum sehr bedauert. Mit den beiden Nachfolgern treten aber erfahrene Vorstandsmitglieder in ihre Fussstapfen. Die beiden werden sicher dafür sorgen,…