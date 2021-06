Am Dienstag wurde im Inforama Berner Oberland der Abschluss des Winterkurses 2021 gefeiert. 20 Spezialistinnen in den Belangen rund um den Beruf einer Bäuerin nahmen ihre Urkunden entgegen.

Die jungen Frauen blicken auf eine intensive Weiterbildungszeit zurück, in der sie umfassende Kompetenzen in Land-, Betriebs- und Hauwirtschaft erworben haben. Damit eröffnen sich ihnen neue berufliche Welten. Sie sind nun befähigt, auf einem Landwirtschaftsbetrieb einen Betriebszweig selbstständig zu führen, die Buchhaltungszahlen zu interpretieren und bei Zukunftsfragen fachlich kompetent mitzureden. Daneben haben sie sich Fähigkeiten im Bereich Ernährung, Anbau und Produktion angeeignet, die sie mit der Spezialisierung im Wahlmodulbereich abrunden konnten. Der Bedarf an Fachkräften mit ebendiesen…