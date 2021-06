Letzten Samstag wagte die Musikgesellschaft den Wiedereinstieg ins «Wettbewerbsgeschäft». Mit zwei Gruppen nahm der Verein an einem Ensemble-Day teil. Es wurde ein feuchtfröhliches Vergnügen.

Sind wir schon so weit? Sollen wirs wirklich wagen? Solche Fragen wälzten die Kandersteger, als sie erstmals von dem Anlass in Zollikofen hörten. Die dortige Musikgesellschaft plante einen coronakonformen Wettbewerb mit kleinen Formationen: den Ensemble-Day. Nach kurzem Überlegen stand der Entschluss dann fest: Wir machen mit!

Zwei altersdurchmischte Gruppen reisten also am vergangenen Samstag zum Wettbewerb Richtung Bern. Im Gepäck hatten sie je drei Musikstücke – und eine Menge Requisiten, vom selbst gebastelten Ozeandampfer aus Pappe bis hin zum Brautkleid. Erlaubt waren nämlich auch Showeinlagen,…