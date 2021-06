Vom 20. bis zum 27. Mai besuchten die Dritt- und Viertklässler der Gemeinden Kandergrund und Reichenbach den Präventionsparcours «Mein Körper gehört mir» – eine Schulung in Sachen Selbstvertrauen.

Mit den Animatoren der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) Niesen und der Schulsozialarbeit sprachen die Kinder über gute und schlechte Gefühle und erzählten sich, welche Berührungen sie als angenehm empfinden und welche nicht.

Der Parcours soll Kinder in ihrem Selbstvertrauen stärken. Sie sollen sich auf ihr Gefühl verlassen können und Nein sagen, wenn sie sich nicht wohl fühlen. Die Verantwortung, sich in einer schwierigen Situation zu schützen, kann allerdings nicht bei den Kindern und Jugendlichen selbst liegen. So spielen die Erwachsenen in deren Umfeld eine entscheidende Rolle, um…