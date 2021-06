FUSSBALL Knapp acht Monate später als geplant erfolgte der Anpfiff zum Kandertaler Derby: Am Samstag trat Reichenbach zu Hause gegen Frutigen an. Die Gastgeber punkteten mit ihrem Kampfwillen, während die Gäste technisch brillierten. Dies führte zu einem fairen Resultat, das von Spielern und Fans würdig gefeiert wurde.

MICHAEL MAURER

«Es gab wieder einmal ein Fussballfest», freute sich Mathias Berger, Vereinspräsident des FC Reichenbach nach 90 Minuten Spannung auf dem Kunstrasenplatz in Kien. Aus Zuschauersicht mag es in der Vergangenheit – gemessen am Spielverlauf – wohl schon packendere Drittligapartien gegeben haben. Doch der Klassiker FC Reichenbach gegen FC Frutigen verspricht nun einmal per se Spannung – und war dieses Mal ohnehin etwas Besonderes. Aufgrund der abrupten,…