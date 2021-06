Die 118. Generalversammlung der Licht- und Wasserwerk Adelboden AG (LWA) fand am Samstag, 19. Juni, zum zweiten Mal in Folge unter Ausschluss der AktionärInnen statt. Zwei langjährige Verwaltungsräte wurden dennoch gebührend verabschiedet.

Das Jahr 2020 war ausserordentlich. Es wurde von der Pandemie mitgeprägt und von Beginn an beobachtete man intern laufend die Ertragssituation, stellte entsprechende Szenarien auf und setzte Massnahmen um. Mit Glück wurde die Energiebranche nicht so hart getroffen wie zum Beispiel die Gastronomie oder der Eventbereich und das sogenannte Worst-Case-Szenario traf nicht ein. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch, dass die Skigebiete in Adelboden geöffnet werden konnten und der Wintertourismus trotz Einschränkungen stattfand. Somit konnte dank viel…