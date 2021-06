Ab sofort ist die Gemeinde fest in den Händen von jungen Nachwuchsmusikern: Die Berlin Opera Academy hat das Scout Center für ihre Sommerproben auserkoren.

Ein aussergewöhnliches Bild zeigt sich derzeit den Besucherinnen und Besuchern in Kandersteg. Auffallend viele junge Leute sind im Dorf unterwegs, in kleinen Grüppchen erkunden sie die Gegend. Sie alle sind Teil der Berlin Opera Academy, die ihr Sommer-Opernfest vorbereitet. In regelmässigen Abständen verschwinden sie deshalb immer wieder Richtung Scout Center, um zu proben. Die MusikerInnen haben ihr Studium teils abgeschlossen oder stehen kurz davor und kommen meist von den besten Ausbildungsstätten im Bereich der klassischen Musik. In Kandersteg haben aber nun alle ein Ziel: in einem vierwöchigen Intensivcoaching möglichst viel von…