BERUFSBILDUNG «Faszination Technik Frutigland» fühlt den Puls der Zeit. Um zukünftigen Lernenden besonders nah zu sein, präsentiert sich das Projekt in den sozialen Netzwerken mit kleinen Filmchen und Inputs.

MONYA SCHNEIDER

Kaum hat man sich als SchülerIn in der Oberstufenschule eingelebt, taucht am Horizont bereits das Thema Berufswahl auf. Die Auswahl ist gross und oft schwierig. Vielen ist gar nicht bewusst, wie vielfältig das Angebot im Frutigland überhaupt ist. Allein in der Technikbranche werden sieben verschiedene Lehren angeboten. Unter dem Namen «Faszination Technik Frutigland» haben sich die Firmen Bucher Hydraulics AG Frutigen, Greber AG, Halter AG, Wandfluh AG, Wandfluh Produktions AG und Wyssen Seilbahnen AG zusammengeschlossen. Mit einem Angebot von über 60 Lehrstellen…