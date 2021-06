Am letzten Donnerstag fand das ausverkaufte Konzert von James Gruntz im Duo mit Michel Spahr im Berghaus Niesen-Kulm statt. Die beiden nahmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise. Diese führte mit dem Song «Belvedere» ins Wohnzimmer von James Gruntz und ging mit «Song To The Sea» bis ans Meer nach Süditalien. Dazu erzählte der Sänger immer wieder seine persönlichen Geschichten zur Entstehung der Lieder.

Die Konzertbesuchenden kamen auch in den Genuss von bekannten Gruntz-Songs wie «Heart Keeps Dancing» oder «Waves». Das Duo interpretierte dabei die Lieder neu und verband moderne und jazzige Gitarren mit dem einzigartigen James-Gruntz-Scatgesang. Mit diesem verblüffte der Musiker das Publikum Mal für Mal. Angetan waren die beiden Musiker von der Szenerie auf dem Gipfel. So meinte…