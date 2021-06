Bernische Gemeinden, die Schulsozialarbeit anbieten, werden in den Jahren 2022 bis 2025 mit insgesamt bis zu 6,2 Millionen Franken unterstützt. Sie erhalten einen Beitrag von 16 Franken pro SchülerIn mit Zugang zur Schulsozialarbeit, maximal jedoch zehn Prozent der effektiven Lohnkosten. Seit der Einführung der kantonalen Mitfinanzierung im Schuljahr 2013 / 14 ist der Anteil der Gemeinden, die Schulsozialarbeit anbieten, deutlich gestiegen. Heute können SchülerInnen in 156 Gemeinden dieses Angebot in Anspruch nehmen.

