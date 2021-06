Auf der Engstligenalp wird diesen Samstag ebenfalls die Sommersaison eingeläutet. Diverse Veranstaltungen und Angebote sollen Gäste auf das Hochplateau locken. So finden immer am letzten Samstag und Sonntag des Monats Yoga-Lektionen mit Barbara Hösle statt, die für jedes Fitnesslevel geeignet sind. Sofern Anfang Juli genügend Schnee geschmolzen ist, öffnet der Klettersteig «Chäligang» (mit Schwierigkeitsgrad K2 und Blick auf den Wasserfall). Überdies ist die Engstligenalp ein grosses Sommerbouldergebiet. «Der Parcours um den Lägerstein liegt am kinderwagengängigen Rundwanderweg und kann dadurch sogar mit der ganzen Familie begangen werden», betont die Bergbahnen Engstligenalp AG in einer Medienmitteilung.

Durchführung noch ungewiss

