FUSSBALL Die C-Junioren des FC Frutigen / Reichenbach liessen im Berner Cupfinal gegen das favorisierte Team Thun Nord nichts anbrennen. Mit einer taktischen und kämpferischen Leistung holten sie mit einem verdienten Sieg vor einer phänomenalen Zuschauerkulisse den Pokal.

TONI STOLLER

Das Frutiger Trainergespann bereitete sich akribisch auf den Cupfinal vor. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Nebst taktischen Überlegungen war ihnen die Pflege des Teamspirits wichtig. Der Zusammenzug erfolgte bereits am Mittag zum gemeinsamen Spaghettiessen. «Danach war es wichtig, dass wir alle beisammen halten konnten», so Assistenztrainer Guido Albertani schmunzelnd. «Uns durfte keiner in der Zwischenzeit in die Badi entwischen.» Mit guter DJ-Musik stimmten sie das Team locker auf den Match ein und…