Besser hätte der Start für André Grogg und sein Team im Gasthaus Elsigbach nicht sein können. Alle Innen- und Aussenplätze waren Sonntagmittag besetzt. Den ganzen Tag über sorgte «Alpensound-Pauliero» für Stimmung, während Grogg währschafte Gerichte zubereitete.

MICHAEL SCHINNERLING

In der Gaststube spielte der Musiker «Alpensound-Pauliero» Stücke wie «Müeh mit de Chüeh» oder das «Mythen-Lied», und die Gäste sangen mit. In der Küche wirbelte der Chef persönlich und kochte währschafte Schweizergerichte wie Suure Mocke oder Älpler. «Den Suure Mocke haben wir selber eingelegt, und auch alles andere ist selbst gemacht», betonte André Grogg. In der Gaststube wurden fleissig Stangen bestellt und Alisha, die für den Service zuständig war, nickte freundlich und lieferte prompt. Langweilig wurde…