Morgen starten die Bergbahnen Adelboden AG (BAAG) in den Sommer – und zwar mit einigen Neuerungen. Auf dem «Vogellisi-Erlebnisweg» werden Wanderer ab Juli zu ausgewählten Daten vom Vogellisi und von ihrem Gefährten Tuck persönlich begleitet. Als Proviant werden die «Vogellisi-Wanderbündel» für Kinder angeboten. «Die für die Bündel verwendeten Haselstöcke werden in Zusammenarbeit mit der ArWo Frutigland von Hand gesammelt und aufbereitet», schreiben die BAAG in einer Mitteilung.

Für den Blumenweg zwischen Silleren und Hahnenmoos ist das Begleitbüchlein in Zusammenarbeit mit Autor Roland Teuscher in einer dritten Auflage erschienen. Es enthält Fakten zu Blüten, Kräutern und zur Bergwelt rund um den Sillerenbühl.

Selbstbedienung und Musik

Die Gastgeber des Restaurants Sillerenbühl, das…