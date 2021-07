AUSBILDUNG Die Agrotec Bern konnte die Prüfungen in diesem Jahr mit einem angepassten Schutzkonzept im normalen zeitlichen Rahmen durchführen. Die Teilprüfung 2020 wurde im April mit insgesamt 119 Kandidaten nachgeholt. Ende Mai / Anfang Juni wurde dann das Qualifikationsverfahren 2021 mit 104 Kandidaten an der Teilprüfung und 110 Kandidaten an der Schlussprüfung durchgeführt.

Die Absolventen haben zum Teil sehr gute Ergebnisse erbracht. In den Einzelfächern Teilprüfung und praktische Arbeiten wurde jeweils die Höchstnote von 5,5 erzielt. Im Einzelfach Berufskenntnisse lag der höchste Mittelwert, ohne die Erfahrungsnote, bei 5,6. Leider gab es auch in diesem Jahr Kandidaten, welche die Prüfung nicht bestanden haben. In der Teilprüfung 2020 lag die Misserfolgsquote bei 10 Prozent, in der…