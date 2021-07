Mit der Wahl des neuen Präsidenten der Berner SVP ging der Stab von Werner Salzmann an Manfred Bühler über. Der bisherige Vizepräsident wurde an der Delegiertenversammlung vom Dienstag im ersten Wahlgang mit 211 von 375 klar zum Präsidenten gewählt. Die Mitbewerber und Grossratsmitglieder Thomas Knutti und Samuel Krähenbühl freuten sich mit dem Gewinner der Ausmarchung über die gute Stimmung an der Delegiertenversammlung.

Die SVP Kanton Bern tagte in Belp zum ersten Mal seit langer Zeit wieder physisch. Entsprechend gross war der Aufmarsch. Über 400 Personen fanden sich im 550 Personen fassenden Saal ein. Angemeldet waren eigentlich nur 160 Personen. Der Andrang überraschte und freute gleichermassen.

Mit Manfred Bühler wird erstmals in der Geschichte der 100-jährigen SVP ein Vertreter…