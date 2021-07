Hämmern, schrauben, sägen – auf der «Kinderbaustelle» ist dies während der nächsten drei Monate möglich. Am 21. Juli wird das Projekt bei der Pfrundschür vis-à-vis der Kirche eingeweiht.

Die Idee ist nicht neu: Bereits in anderen Gemeinden der Schweiz wurden «Kinderbaustellen» (KiBa) realisiert. Auf einem solchen Gelände dürfen alle handwerkeln, wie es ihnen gefällt, dem Erfindergeist sind keine Grenzen gesetzt. Die Erwachsenen sind lediglich zur Unterstützung mit dabei. In Reichenbach wird dies nun auch bald möglich sein. Jeden Mittwoch und Freitag wird die Baustelle geöffnet sein. Um die hungrigen Bäuche zu füllen, wird die OKJA Niesen eine Grillstelle einrichten, dort darf Mitgebrachtes grilliert werden. Die Kinder melden sich beim ersten Besuch via Baustellenpass an. Dieser ist auf…