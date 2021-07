Die diesjährige Hauptversammlung der Musikschule unteres Simmental und Kandertal (Musika) fand am Mittwoch wieder live im Frutigresort statt. Dort wurden unter anderem erfreuliche Schülerzahlen präsentiert.

Mit Staunen und Bewunderung lauschten die Anwesenden den Klavierklängen des 17-jährigen Aaron Fuhrer, der den Anlass eröffnete. Er absolviert zurzeit eine Lehre bei der Spar- und Leihkasse Frutigen, wird ab August im regionalen Intensivförderprogramm Musik mitmachen und möchte nach Abschluss der Lehre Musik studieren. Mit diesem Wunsch folgt er Jonathan Heyden aus Aeschi, der ab August das Gymnasium Hofwil besuchen und sein Klavierstudium an der Hochschule der Künste in Bern in Angriff nehmen wird.

Nach der Genehmigung des Protokolls nahm Präsident Mathias Bigler Bezug auf die…