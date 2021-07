HOLZBERUFE An der Lehrabschlussfeier draussen vor der «Alten Reithalle» auf dem Expo-Gelände in Thun erhielten am Freitag 50 Zimmermänner und eine Zimmerin den Fähigkeitsausweis sowie sechs Holzbearbeiter und eine Holzbearbeiterin das Berufsattest. Dem Verband Holzbau Schweiz Sektion Berner Oberland war es ein grosses Anliegen, die Prüfungsabsolventen in diesem Jahr wieder persönlich zu ehren und eine coronakonforme Abschlussfeier zu organisieren. Der Gesamtdurchschnitt der 51 EFZ-Absolventen betrug 4,73 und jener der EBA-Absolventen 4,84. Einen Hobel als Auszeichnung für die EFZ-Bestnote durften zwei Absolventen entgegennehmen. Der EBA-Lernende Dean Josi aus Frutigen erhielt ein Beil für die EBA-Bestnote. Josi, der seine Ausbildung bei der Brügger HTB GmbH abschloss, erzielte die Note…