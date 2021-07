PFERDEBERUFE Ein fast normales Unterrichtsjahr ist zu Ende. Das Inforama trotzte Corona mit Masken im Unterricht, viel Abstand zwischen allen Lernenden und Spucktests als Morgenritual. Der Präsenzunterricht wurde von Lernenden und Lehrpersonen sehr geschätzt und bevorzugt. Falls jemand in Quarantäne musste, konnte via Fernunterricht in der Klasse mitgemacht werden. All diese Bemühungen und Strapazen haben sich gelohnt, denn 49 Inforama-Lernende bestanden erfolgreich die eidgenössischen Ausbildungen zu Pferdefachleuten und Pferdewarten. Sie haben eine abwechslungsreiche und interessante Zukunft rund ums Pferd vor sich.

Bei den Diplomandinnen und Diplomanden der Pferdefachleute EFZ haben 39 Personen erfolgreich die drei- respektive vierjährige Lehre abgeschlossen. Dieses Jahr waren die…