Das Wandern ist mit Abstand die beliebteste Sportart der Schweizer und boomte schon längst vor Corona. Was Wanderer motiviert und welche Ziele sie bevorzugen, zeigt eine neue Studie. Auch das Verhältnis zu Bikern wird darin kurz beleuchtet.

BIANCA HÜSING

Seit Jahren wird der Skilanglauf als neue Trendsportart gehandelt. Tatsächlich ist der Anteil langlaufender Schweizer zwischen 2014 und 2019 um 30 Prozent gestiegen. Doch im Vergleich zu anderen Sportarten ist der Langlauf noch immer eher ein Randphänomen. 2019 gaben nur 5,3 Prozent der Schweizer an, dieser Aktivität nachzugehen. Am beliebtesten sind hierzulande nach wie vor Wandern, Radfahren, Schwimmen und Skifahren, wobei Letzteres ganz leicht an Beliebtheit eingebüsst hat. Wenn wirklich eine Sportart als «Trend» oder «boomend»…