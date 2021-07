KORRIGENDUM In der letzten Ausgabe berichteten wir über das diesjährige Jazz am Doldenhorn. Im Zusammenhang mit dem Jazz-Gottesdienst am Sonntag wurde ein falscher Name genannt. Das Pfarrteam bestand aus Christine Eichenberger sowie Stefan Signer und nicht, wie es im Artikel hiess, Christian Münch. Für diesen Fehler bitten wir um Entschuldigung. Anders als im Text erwähnt, fand im Anschluss an den Gottesdienst diesmal keine Jazz-Wanderung zum Hotel Doldenhorn statt. Der musikalische Spaziergang musste wegen des schlechten Wetters entfallen.

