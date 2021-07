Am 24. Juli 2021 wird das Zündhölzlimuseum Frutigland offiziell eröffnet. Damit wird ein Stück nicht unumstrittener Wirtschaftsgeschichte in den Fokus gerückt.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Coronabedingt musste die Einweihung im letzten Jahr abgesagt werden. «Einerseits ist die Verzögerung zu bedauern, andererseits blieb uns dadurch mehr Zeit, dem Museum den letzten Schliff zu verleihen», sagt Ruedi Egli, Präsident der Kulturgutstiftung Frutigland, die das Museum aufgebaut hat. Erste Gäste und zwei Schulklassen seien bereits durch die Räume geführt worden, und das neue Angebot habe viel Lob geerntet.

Am Samstag, 24. Juli, ist es nun für alle so weit. An der Zündhölzlistrasse 5 in Kanderbrück geht die Türe auf: In der ehemaligen Fabrik werden von 8 bis 17 Uhr Fabrikationsmaschinen,…