Auch der WWF (World Wild Fund for Nature) beteiligte sich an den Angeboten des Ferienpasses. Unter dem Motto «Erlebnis Wasser» waren zehn Kinder von Kandersteg und Frutigen und Ferienbesucher aus Basel mit dabei. Die Sieben- bis Zehnjährigen stoben mit Eifer in die Enstlige und beobachteten das Ufer. Lebende Kleintiere, sogenannte Wasserinsekten, wurden mit Sieb und Schüsselchen gefangen und zugeordnet. Anhand der gefangenen Tierchen (die schnell wieder freigelassen wurden), wurde der Zustand der Engstlige untersucht, etwa auf Fliessgeschwindigkeit, Wassertemperatur und Ablagerungen. Selbst nach dem Hochwasser von letzter Woche – das diese Veranstaltung fast zum Scheitern gebracht hätte – konnten die Kinder feststellen, dass unser Fluss aus den Bergen der Qualitätsstufe 2 (von 5)…