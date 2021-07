Das Restaurant Aebi hat eine lange Tradition – und wurde unter anderem durch eine «Kuh-Skischule» bekannt. Letzten Samstag nahm es erstmals seit 21 Jahren den Sommerbetrieb wieder auf.

FRITZ INNIGER

«Pioniere gab es in unserer Familie schon immer», sagt Aebi-Wirt Philippe Oester. Wenn man bei ihm in die Gaststube kommt, sieht man an einer Wand die ältesten Ski von Adelboden hängen: Zwei Holzbretter mit gebogenen Spitzen und aufgenagelten Holzkästen, die anno 1901 von seinem Urgrossvater angefertigt wurden. Philippes Urgrosstante erzählt in einem Video, wie es zur Herstellung der Ski gekommen ist: «I cha mig nug guet erinnere, wie ä Pfarrer zum Vater ischt cho u gsiit het, er hiigi gläsä, dass in Schwede Schii gäbi mit däne ma im Tüüfschnee nät ykiji u guet chöni luufe. Är ischt drahi…