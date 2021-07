Nach diversen namhaften Events im Jahr 2019 und 2020 präsentiert der Verein KanderKultur nun vom 18. Juli bis zum 18. September erneut sieben Sommerkonzerte.

Zum Auftakt tritt am Sonntag, 18. Juli, die deutsche Saxophonistin Nicole Johänntgen mit dem KanderKultur-Stammgast und Multi-Instrumentalisten Peter Finc im Duo mit einem Mix aus Jazz, Blues und Rock auf. Eine Woche später wird Jeanie Johnston, eine Luzerner Band rund um die gebürtige Frutigerin Kathrin Künzi, ihr neues Werk «Tales from the Shore» vorstellen. Mit dem Song «Mitholz» widmet sie sogar der Heimat einen Song. Das Repertoire reicht von Celtic Folk über Bluegrass bis hin zu Blues und Jazz.

In der Pop-up-Bar «Perron» beim alten Bahnhof Frutigen macht der Lokalmatador Nils Burri einen Halt auf seiner ausgiebigen Tour und…