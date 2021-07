GASTGEWERBE An einer virtuellen Abschlussfeier wurden am vergangenen Dienstag die erfolgreichen Lehrabgängerinnen und -abgänger in den gastgewerblichen Berufen des Kantons Bern geehrt.

Mit dabei waren auch die jungen Berufsleute in den Bereichen Küche, Restauration und Hotellerie, die während der letzten zwei respektive drei Jahre die Berufsschule am Bildungszentrum Interlaken bzi besucht oder die Abschlussprüfung am bzi absolviert hatten. An den Qualifikationsverfahren der Hotelfachfrauen /-männer EFZ haben sieben Kandidatinnen des bzi ihre berufsspezifischen Kompetenzen erfolgreich unter Beweis gestellt.

Besonders erfolgreich haben die Lernenden in den beiden Grundbildungen der Restaurantberufe abgeschlossen. Bei der dreijährigen Grundbildung Restaurationsfachfrau / -mann durften acht…