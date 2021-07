Ein simpler Containertresen, ein variables Essensangebot und ein sportliches Rahmenprogramm: Im Juli öffnet die Pop-up-Bar «Cargo» auf dem ehemaligen Flugplatz. Der Start könnte nicht besser terminiert sein.

JULIAN ZAHND

«Pizza, Birra, Calcio (Fussball)»: In Italien bildet dieser Dreiklang eine perfekte Harmonie. So gesehen herrschen in Frutigen bald ideale italienische Bedingungen. An der Christoph-Kunz Olympiastrasse stehen bereits einige teils gemütlich eingerichtete Transportcontainer, über das Gelände spannt sich eine grosse Zeltplane, die vor Nässe schützen soll. In einem der Container erahnt man die Bar, dahinter stehen die beiden Frutiger Beat Jungen und Marco Hadorn. Seit einer Woche sind sie dabei, ihre Pop-up-Bar «Cargo» einzurichten. Zu den Initianten gehört zudem Stephan…