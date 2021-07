Wegen ihrer zögerlichen Impfbereitschaft wurden Angehörige von Pflegeberufen zuletzt mehrmals öffentlich kritisiert. Nun hat sich die Gewerkschaft zu Wort gemeldet.

MARK POLLMEIER

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) geht davon aus, dass die Impfrate beim Pflegepersonal ebenso hoch ist wie in der übrigen erwachsenen Bevölkerung. Trotzdem hatte Bundesrat Alain Berset vor einigen Tagen kritisiert, die Impfbereitschaft beim Pflegepersonal sei zu tief. Letzte Woche äusserte dann der Genfer Gesundheitsdirektor Mauro Poggia deutlichen Unmut über das Impfverhalten von Pflegenden. In den sozialen Medien bezeichnete er Impfunwillige im Pflegebereich als «erreur de casting» – also als Fehlbesetzung.

Poggias Einstufung fand landesweite Beachtung und zog nun eine Reaktion des Personalverbands…