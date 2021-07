HAUSWIRTSCHAFT Am 7. Juli 2021 feierte die Klasse 20/21 des Bildungsjahrs Hauswirtschaft den Abschluss ihres intensiven Zwischenjahres. Die 23 jungen Frauen konnten ihr Schlusszeugnis im stilvoll geschmückten Stufensaal am Waldhof in Langenthal entgegennehmen. Zum stimmigen, feierlichen Rahmen trugen auch die verschiedenen Festreden und Grussbotschaften bei. Tobias Furrer, Leiter der Höheren Berufsbildung, würdigte in seiner Ansprache die hauswirtschaftlichen Fähigkeiten, welche die Absolventinnen im vergangenen Jahr erworben hatten. Barbara Kunz, Präsidentin des Verbandes Bernischer Landfrauenvereine – der VBL ist die Trägerschaft des Bildungsjahres – gratulierte den Lernenden dazu, dass sie sich in diesem Jahr einen Erfahrungsschatz für das weitere Leben erarbeitet hätten.

