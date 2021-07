Vom traditionellen Brunch über besondere Menüs bis hin zur Festrede – am diesjährigen Nationalfeiertag ist im Frutigland wieder einiges los.

KATHARINA WITTWER

1.-August-Brunches auf einem Bauernhof sind seit 40 Jahren auch im Frutigland eine feste Grösse am Nationalfeiertag. Zudem laden diverse Restaurants zu Zmorgebuffets, zum Grillplausch oder zu einem speziellen 1.-August-Menu ein. Das Restaurant «Simplon» in Frutigen lässt für seine Gäste auch dieses Jahr ein Feuerwerk in den Abendhimmel steigen.

Beatrice Simon, Andreas Gafner und Faustus Furrer

Die Feier in Kandersteg beginnt um 16 Uhr vor dem Tourismusbüro mit Alphornklängen. Bei trockenem Wetter dreht um 16.30 Uhr der Gleitschirmclub mit der Schweizer Fahne einige Runden über der Bahnhofmatte, wo Regierungspräsidentin Beatrice Simon…