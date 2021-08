BERUFSBILDUNG Hierzulande gilt es beinahe als unanständig, sich mit einem verbeulten Auto auf die Strasse zu wagen. Fürs Beseitigen von Blechschäden ist unter anderem Marco Trachsel verantwortlich. Der Carrosserielackierer hat vor Kurzem seine Lehre abgeschlossen.

KATHARINA WITTWER

«In der Klasse waren wir Männer in der Minderheit. Wahrscheinlich, weil der Beruf Carrosserielackierer handwerkliches Feingefühl voraussetzt und ein Stück weit auch kreativ ist», sinniert Marco Trachsel. Der Frutiger hat soeben seine vierjährige Ausbildung in der Carrosserie Kandertal AG beendet. Für ihn war schon früh klar, dass er in die beruflichen Fussstapfen seines Vaters treten würde. Seine Lehrstelle hatte er denn auch schnell auf sicher.

Hochbetrieb nach Hagelwetter und Glatteis

Man merke schon, dass…