GESCHICHTE Bis ins 19. Jahrhundert hinein war der Tod durch Hängen eine durchaus gängige Strafmethode. Auch in Frutigen stand ein Galgen – bis er verrottete und unbrauchbar wurde. Noch heute erinnern Flurnamen an das düstere Bauwerk.

Ein Galgen hatte schon immer etwas Schauerliches und trotzdem Faszinierendes an sich – früher natürlich viel mehr als heute. Hinrichtungen am Galgen wurden seinerzeit nach einem genau vorgeschriebenen Ritual vollzogen. Sie waren öffentlich. Berichten zufolge zogen sie immer ein grosses Publikum an. Es ist deshalb nicht überraschend, dass diese Hinrichtungsstätten vielerorts als Flurnamen im Gedächtnis geblieben sind. So auch in Frutigen: Wo das «Galgeli» oder der «Galgihubel» liegen, ist allgemein bekannt.

Für die Abschreckung

Der Galgen bestand aus zwei…