Jim Lauderdale gibt beim Country & Western Festival sein einziges Konzert in Europa. Am dreitägigen Kulturevent stehen noch weitere namhafte Acts auf der Bühne.

MICHAEL SCHINNERLING

«Mein letzter Besuch beim Singer-Songwriter-Musikfestival in Frutigen liegt einige Jahre zurück», erinnert sich Jim Lauderdale. Tatsächlich ist das 26 Jahre her. Nun spielt der Musiker aus North Carolina erneut in Frutigen – sein Konzert am 14. August ist das einzige in Europa. Im Gepäck mit dabei hat der zweifache Grammy-Gewinner seine neue CD «Hope», die seit Ende Juli auf dem Markt ist. «Ich hatte das Glück, mehrmals am Festival in Frutigen spielen zu können. Es war eine bemerkenswerte Erfahrung, in einer so schönen Umgebung zu sein, so viel tolle Musik zu hören und ganz wundervolle Menschen zu treffen»,…