Erst im Laufe des Nachmittags zeigte sich Petrus gnädig und beschenkte die Schweiz zu deren Geburtstag mit ein paar trockenen Stunden. Diese wurden vielseitig genutzt. So marschierten am offiziellen Umzug in Adelboden zahlreiche Personen durch die Dorfstrasse (Bild 1 von Reto Koller). Der ausverkaufte 1.-August-Brunch auf der Frutiger Tellenburg wurde von den Alphornbläsern eröffnet (Bild 2, zvg Tourist Center Frutigen), bevor die 150 Anwesenden traditionelle Kultur und Kulinarik genossen. In Kandersteg hielt Regierungspräsidentin Beatrice Simon die 1.-August-Ansprache. Auf Bild 3 (Elsi Rösti) ist sie zusammen mit Gemeinderatspräsident René Maeder und Sonja Reichen, Leiterin des Tourist Centers Kandersteg, zu sehen.

Das trübe Wetter hielt auch manche unserer LeserInnen und freien…